Порошенко передал батальону терробороны партию пулеметов и бронированную машину "Тритон"

"Родной "Покемон" - наши лучшие бойцы понимают, что это такое - безотказное, мощное, сильное крепкое оружие, сегодня на вооружении батальона. И в каждом отделении будет такой пулемет. Это была инициатива "Кузницы на Рыбальском", рабочих, руководства завода. Я хочу поблагодарить руководство завода и надеюсь, что все подразделения территориальной обороны будут обеспечены", - говорит Порошенко.

По его словам, это бронированная машина "Тритон", изготовленная специально для Вооруженных Сил, для пограничников. Она может преодолевать водные препятствия.

"Уникальная. Она имеет огромные возможности противоминного бронирования. Она лучшая. И почему-то по разным политическим причинам не была использована. Сейчас она достанется батальону, - объясняет пятый президент. - Эта машина привезла еще 30 пулеметов ПКМ для батальона. Так сейчас комплектуется украинская территориальная оборона. Оборона города Киева. Так мы планируем встречать врага и не советуем ему двинуться в Киев".

Политик добавил, что еще один подарок от "Кузницы" - крупнокалиберный пулемет, который способен уничтожать уже и бронированные цели.

"И "Тритон" будет оснащен крупнокалиберным пулеметом, который на самом деле будет демонстрировать, что ждет Путина и захватчиков, - говорит лидер партии. - Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить Киев, защитить киевлян. А защитим Киев и киевлян - защитим Украину Мы не позволим никому уничтожить наше государство. Потому что Украина для нас - более всего".