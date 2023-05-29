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Порошенко в парламенті закликав терміново ухвалити закони, необхідні для членства України в ЄС

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко закликав народних депутатів ухвалити законопроекти, необхідні для вступу України в ЄС, а також повернути доплати 30 тисяч військовослужбовцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни парламенту.

"Наголошую, що саме зараз ми маємо прийняти важливі закони. Це не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус. Це про те, що ми маємо голосувати закон про Конституційний Суд відповідно до висновку Венеціанської комісії. Голосувати за PEPи, голосувати за декларації, за свободу слова, за політичне різноманіття в парламенті, парламентський плюралізм", - зазначив Порошенко.

Він також закликав проголосувати за відновлення військовослужбовцям доплати у 30 тисяч гривень.

Водночас політик подякував українській делегації в Парламентській Асамблеї НАТО за злагоджену та результативну роботу.

"Її результатом вперше в історії є те, що ПА НАТО як вищий політичний орган не тільки закликала визнати ПВК Вагнер терористичної організацією, не тільки запровадила в міжнародне право поняття "рашизм", але й ухвалила рішення з рекомендації Вільнюському саміту запросити Україну щодо переговорів про членство в Альянсі", - наголосив Порошенко.

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Петро Порошенко