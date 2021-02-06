Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал пошаговый план евроатлантической интеграции Украины для нынешней власти.

Об этом говорится в видеообращении Порошенко на странице в Facebook.

По мнению Порошенко, для этого надо, прежде всего - прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальную интеграцию с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ.

Он также напомнил, что два года назад по его инициативе Верховная рада закрепила в Конституции стратегию на членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

"Время показало, что мы не ошиблись. Власть вынуждена хотя бы формально придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорить правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть", - считает Порошенко.

Первое, что надо сделать, по его мнению, прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры. А именно: гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также нужно реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО, добавляет Порошенко.

Кроме того, следует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах.

"Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и улучшить уровень жизни людей", - убежден Порошенко.

Он также считает, что смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО.

"Мы в свое время планировали получения ПДЧ на 2023 год. Удастся ли вписаться в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию", - добавляет он.

Лидер "Евросолидарности" убежден, наша готовность "войти в открытые двери зависит только от нас самих". От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Андрей Таран заявлял, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к обретению взаимозаместимости с НАТО. В рамках реформы были созданы новые органы военного управления.