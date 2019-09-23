Порошенко ответил на призывы команды Зеленского подписать новый международный договор

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко считает эффективным Вашингтонский договор, который нужно подписать Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил на призывы команды президента Владимира Зеленского подписать новый международный договор для Украины. Об этом он заявил во время выступления на Киевской конференции партийной организации "Европейская Солидарность".

"Сейчас говорят, что нам нужно мощное всеохватывающее соглашение по безопасности, которое бы надежно защищало интересы Украины. Было два надежных соглашения по безопасности: Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор - действующий мощный безопасный эффективный договор, который был подписан в 1949 году. Этот договор - НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед. Его не существует", - сказал он.

"Для этого надо в декабре месяце поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос относительно Плана действий относительно членства Украины в НАТО. Если они отказываются ехать - значит есть другие мотивы. Задача "Европейской солидарности" - защищать движение Украины в НАТО не только болтовней, а конкретными делами. Не предложениями выслать инструкторов НАТО из страны, что развертывание миссии НАТО в Украине не ко времени - чтобы не раздражать Путина. А позицией постепенного движения вперед", - добавил он.