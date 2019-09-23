Порошенко відповів на заклики команди Зеленського підписати новий міжнародний договір

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко вважає ефективним Вашингтонський договір, який потрібно підписати Україні

П'ятий президент України Петро Порошенко відповів на заклики команди президента Володимира Зеленського підписати новий міжнародний договір для України. Про це він заявив під час виступу на Київській конференції партійної організації "Європейська Солідарність".

"Зараз говорять, що нам потрібна потужна всеохоплюча безпекова угода, яка би надійно захищала інтереси України. Було дві надійних безпекових угоди: Вашингтонський договір і Варшавський договір. Вашингтонський договір - діючий потужний безпековий ефективний договір, який був підписаний в 1949 році. Цей договір - НАТО. Підпишіть, приєднайтеся і не потрібно винаходити велосипед. Його не існує", - сказав він.

"Для цього треба в грудні місяці поїхати на саміт, включити в порядок денний питання щодо Плану дій щодо членства України в НАТО. Якщо вони відмовляються їхати - значить є інші мотиви. Завдання "Європейської солідарності" - захищати рух України до НАТО не лише балаканиною, а конкретними справами. Не пропозиціями вислати інструкторів НАТО з країни, що розгортання місії НАТО в Україні не на часі - щоб не дратувати Путіна. А позицією поступового руху вперед", - додав він.