Порошенко отреагировал на заявление Пристайко о выходе Украины из минских соглашений

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможном выходе Украины из минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.

"Мое мнение относительно заявления господина Пристайко: объявляя о выходе из минских договоренностей, сначала скажите, куда вы пойдете. Единственное возможное соглашение - это Вашингтонский договор. Потому что НАТО - это единственная в мире функциональная организация коллективной безопасности", - заявил он.

Порошенко добавил, что именно поэтому "Европейская солидарность" стремится и борется за подписание Плана действий, который открывает единственные возможные перспективы постоянного членства Украины в НАТО.

"И это, и только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства", - отметил он.