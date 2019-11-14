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Порошенко отреагировал на заявление Пристайко о выходе Украины из минских соглашений

Новости » Политика     14.11.2019 - 17:08
Порошенко отреагировал на заявление Пристайко о выходе Украины из минских соглашений
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко добавил, что единственная возможная сделка - это Вашингтонский договор

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможном выходе Украины из минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.

"Мое мнение относительно заявления господина Пристайко: объявляя о выходе из минских договоренностей, сначала скажите, куда вы пойдете. Единственное возможное соглашение - это Вашингтонский договор. Потому что НАТО - это единственная в мире функциональная организация коллективной безопасности", - заявил он.

Порошенко добавил, что именно поэтому "Европейская солидарность" стремится и борется за подписание Плана действий, который открывает единственные возможные перспективы постоянного членства Украины в НАТО.

"И это, и только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства", - отметил он.

Мое мнение относительно заявления господина Пристайко: объявляя о выходе из Минских договоренностей, сначала скажите, куда вы пойдете....

Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 14 ноября 2019 г.

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Новости Украины Порошенко Петрминские соглашенияЕвропейская солидарность
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