Порошенко відреагував на заяву Пристайка про вихід України з мінських угод

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко додав, що єдина можлива угода - це Вашингтонський договір

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відреагував на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про можливий вихід України з мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенка.

"Моя думка щодо заяви пана Пристайка: оголошуючи про вихід з мінських домовленостей, спочатку скажіть, куди ви підете. Єдина можлива угода - це Вашингтонський договір. Бо НАТО - це єдина у світі функціональна організація колективної безпеки", - заявив він.

Порошенко додав, що саме тому "Європейська солідарність" прагне та бореться за підписання Плану дій, що відкриває єдині можливі перспективи щодо постійного членства України в НАТО.

"І це, і тільки це є механізмом захисту національних інтересів і національної безпеки держави", - зазначив він.