Порошенко отреагировал на заявление бизнес-партнера Зеленского по "языковому закону"

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление бизнес-партнера президента Владимира Зеленского относительно "языкового закона". Об этом Порошенко сказал в ходе съезда партии "Европейская солидарность".

Так, Порошенко прокомментировал интервью совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира, в котором он выразил свое отношение к "языковому закону".

"Буквально вчера в социальных сетях широко обсуждалось интервью бизнес-партнера президента: закон о языке - "отменить"; квоты на украинский язык на радио и телевидении - убрать. Ибо все это мешает "Кварталу" продавать фильмы в Россию. Пусть продают, если уж так хочется на украинском, а русские пусть учат наш язык. И как тут не вспомнить Лину Костенко: "Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирают язык"?!", - сказал Порошенко.