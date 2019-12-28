У Порошенко осуждают включение экс-беркутовцев в список на обмен

Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

"Евросолидарность" отреагировала на ситуацию вокруг обмена пленными

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко категорически осуждает включение в список на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства. Об этом говорится в заявлении политсилы.

"Россия всегда стремилась к включению их в списки на обмен, но пятый президент Украины Петр Порошенко и наша политическая сила всегда считали такой формат недопустимым. Мы как никто осознаем исключительную важность освобождения наших граждан из плена, и именно поэтому Петр Порошенко добился освобождения более 3000 украинских пленных. Однако, при этом, он всегда находил другие возможности для освобождения украинцев из плена", - говорится в заявлении.

У Порошенко убеждены, что решение об обмене лиц, которые причастны к преступлениям против участников Революции достоинства, "оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику Путину и его марионетке Януковичу".

"Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украину. Не для того России понадобилась выдача беркутовцев, чтобы организовать обмен пленными, а для того России понадобился обмен пленными, чтобы получить беркутовцев", - отметили в "ЕС".

Кроме того, у политсилы вызывает возмущение согласие украинской власти на выдачу России важных участников и свидетелей преступлений российской агентуры.

"Хотя разве можно было ожидать чего-то другого от скалозубов, которые в разгар трагических событий на Майдане советовали “Беркуту” эбонитовыми палочками добывать электричество, избивая протестующих? Особенно отвращение вызывает генеральный прокурор Рябошапка, который, будучи согласно материалам американского следствия, "на 100%" человеком Зеленского, вместо того, чтобы обеспечивать справедливое наказание преступников, публично оправдывает их освобождение "прямо в зале суда", - говорится в заявлении.

"Евросолидарность" отмечает, что потеря лиц, причастных к убийствам на Майдане, сделает невозможным наказание исполнителей и заказчиков преступлений, совершенных во время Революции достоинства, и ответственность за это будет лежать исключительно на нынешней власти и лично президенте Зеленском.