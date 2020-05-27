У Порошенко осудили действия ГБР в Музее Гончара и призвали власть вернуться в правовое поле

Фото: частную коллекцию картин Порошенко попытались похитить

Партия Порошенко подчеркивает, что действия правоохранителей носят сугубо политический характер

Государственное бюро расследований (ГБР) не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции.

Об этом заявили в "Европейской солидарности", комментируя "визит" правоохранителей в специальной экипировке с оружием и надписями ГБР в музей Ивана Гончара, где Петр Порошенко открыл выставку частной коллекции картин.

"Вооруженный до зубов спецназ Государственного бюро расследований совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", один из лучших музейных учреждений страны", - заявили в политсиле.

Кроме того, в партии отмечают, что ГБР даже осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенков, которую семья выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина.

"Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР подадут соответствующие иски и жалобы. Мы уже подали четыре заявления в полицию", - говорится на сайте "Евросолидарности".

Партия Порошенко подчеркивает, что действия правоохранителей носят сугубо политический характер и происходит по приказу и давлением президента.

"В прямом эфире на глазах всей Украины и всего мира Зеленский прямо требовал приговора человеку, которого считает своим конкурентом. Вполне обоснованно международная пресса уже провела параллели между Зеленским и Януковичем, отмечая подобный стиль отношения к оппозиции. Главная причина - попытка властей отвлечь внимание людей от собственной некомпетентности", - добавили в политсиле.

В связи с этим, "Европейская солидарность" требует от власти вернуться в правовое конституционное поле.

"Прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию, прекратить уничтожение стратегического партнерства Украины с западными партнерами, и в конце концов начать делать для государства что-то более предметное, чем низкопробные зрелища", - резюмировали в Порошенко.

Напомним, 26 мая спецназ Государственного бюро расследований ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где открылась экспозиция художественных произведений из коллекции семьи Порошенко.

Директор Музея Ивана Гончара Петр Иванович Гончар написал заявление в полицию, поскольку следователи Государственного бюро расследований выломали дверь.

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Автор: Александра Диденко