Порошенко: чтобы остановить Путина, надо заблокировать "Северные потоки" и весь российский экспорт

"Первое - не доверяйте Путину. Это значит - никаких переговоров с Путиным, поскольку он понимает только силу. Он и дальше будет шантажировать мир. Шантажировать Канаду. Шантажировать Европу", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, энергоносители для него - лишь орудие и один из столпов его нападения против всего мира. А потому нельзя соглашаться на этот его язык шантажа.

"Второй совет - не бойтесь Питина. Мы значительно сильнее. Правда на нашей стороне. Весь мир сегодня с нами. Вместе с Россией во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН голосуют только Северная Корея, Беларусь и Эритрея. Три нации в мире. А потому нам следует обеспечить депутинизацию мира", - добавил политик.

Он также убежден, что нам следует наконец полностью остановить "Северный поток - 1" и окончательно забыть о "Северном потоке - 2".

"Мы не должны предоставлять ему даже малейшей возможности продолжать это делать. А потому наоборот - санкции должны укрепляться, эмбарго должно расширяться. Следует остановить российский экспорт, особенно тот, где для этих нужд используются его торговые суда", - подчеркнул Порошенко..