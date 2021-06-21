Порошенко: мы оснастили системой видеонаблюдения 42 километра линии фронта

"42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе", - написал Порошенко.

По его словам, совместно было собрано более 2 млн гривен для полного оснащения 10 ОГШБр. Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которая также будет оснащена такой же системой видеонаблюдения и разведки.

"Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти будут делать свое дело вместе", - добавил Порошенко.

Депутат Киевского городского совета, ветеран войны против российской агрессии Александр Погребиский, который доставил оборудование на фронт, пишет, что это оборудование - уже для третьего батальона.

Он также отметил, что из-за длительного запрета на активную работу контрснайперских пар такие комплексы очень важны с точки зрения сохранения жизни и здоровья военных.

"Эта система позволяет без лишнего подверженность опасности вести наблюдение за зоной ответственности того или иного подразделения. Теперь важной является задача, чтобы мы вместе с вами продолжили комплектовать следующие 40-50 км от линии фронта", - добавил Погребиский.