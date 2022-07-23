UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко: для окончания войны нужно ввести тотальное эмбарго на российский экспорт

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что для окончания войны нужно ввести тотальное эмбарго на российский экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко для Newsmax TV.

"Если мы хотим закончить эту войну, призыв для всего мира - прекратите покупать российские энергоносители. Русскую нефть, русский газ и в конце концов всю российскую продукцию, начиная от угля и заканчивая древесиной. Потому что каждый цент, который вы платите, тратится на закупку ракет и бомб, которыми обстреливают Украину", - заявил Порошенко.

Также политик убежден, что надо укреплять антипутинскую коалицию.

"Я хотел бы поблагодарить за лидерство США, в частности Президенту Байдену, а также другим партнерам - Великобритании, Европейского Союза, за введение новых санкций, включая эмбарго. Наша общая задача - остановить эту войну в этом году", - подчеркнул Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоРоссийская Федерация