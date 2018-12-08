ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко одержал исторические победы на мировой арене, - политолог

Новости » Политика    08.12.2018 - 13:51
Порошенко одержал исторические победы на мировой арене, - политолог
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Политолог отметил, что США и Константинополь поддержали Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко одержал две крупные победы на международной арене – получил поддержку США в вопросе введения военного положения и поддержку Константинополя в связи с созданием украинской автокефальной церкви. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"На этой неделе представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ответ на агрессию России в Керченском проливе. Судя по всему, такая реакция Вашингтона обусловлена тем, что американская разведка была в курсе готовящегося вторжения войск РФ на нашу территорию", – пишет эксперт.

По его словам, оперативная реакция президента на провокации в Азовском море и привлечение внимания к этому инциденту всей мировой общественности разрушили планы Путина и дали ему понять, что США и Евросоюз по-прежнему на стороне Украины.

"Вторая победа – это поддержка Константинополя. Вчера было опубликовано письмо вселенского патриарха Варфоломея о лишении предстоятеля УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского. Украина впервые за 350 лет вплотную подошла к созданию своей автокефальной церкви", – считает политолог.

Голобуцкий утверждает, что многие годы священники Московского патриархата занимались в Украине "промыванием мозгов" и "банальным шпионажем в пользу России".

"Историческое событие для нашего государства – создание собственной церкви – уже практически состоялось, и это заслуга системной работы президента в этом направлении. Украина сбрасывает последние оковы, которыми нас пытались притянуть обратно к Московии. И это безусловная победа", – подытожил эксперт.

 

Порошенко: кораблям РФ должен быть запрещен вход в европейские и американские порты
Новости Украины Порошенко Петрцерковьвоенное положениеАвтокефалия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь