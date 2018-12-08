Порошенко одержал исторические победы на мировой арене, - политолог

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Политолог отметил, что США и Константинополь поддержали Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко одержал две крупные победы на международной арене – получил поддержку США в вопросе введения военного положения и поддержку Константинополя в связи с созданием украинской автокефальной церкви. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"На этой неделе представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США поддерживают решение президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ответ на агрессию России в Керченском проливе. Судя по всему, такая реакция Вашингтона обусловлена тем, что американская разведка была в курсе готовящегося вторжения войск РФ на нашу территорию", – пишет эксперт.

По его словам, оперативная реакция президента на провокации в Азовском море и привлечение внимания к этому инциденту всей мировой общественности разрушили планы Путина и дали ему понять, что США и Евросоюз по-прежнему на стороне Украины.

"Вторая победа – это поддержка Константинополя. Вчера было опубликовано письмо вселенского патриарха Варфоломея о лишении предстоятеля УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского. Украина впервые за 350 лет вплотную подошла к созданию своей автокефальной церкви", – считает политолог.

Голобуцкий утверждает, что многие годы священники Московского патриархата занимались в Украине "промыванием мозгов" и "банальным шпионажем в пользу России".

"Историческое событие для нашего государства – создание собственной церкви – уже практически состоялось, и это заслуга системной работы президента в этом направлении. Украина сбрасывает последние оковы, которыми нас пытались притянуть обратно к Московии. И это безусловная победа", – подытожил эксперт.