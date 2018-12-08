Порошенко отримав історичні перемоги на світовій арені, - політолог

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Політолог зазначив, що США і Константинополь підтримали Порошенка

Президент України Петро Порошенко здобув дві перемоги на міжнародній арені – отримав підтримку США у питанні введення воєнного стану і підтримку Константинополя у зв'язку з створенням української автокефальної церкви. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний експерт Олексій Голобуцький.

"На цьому тижні представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що США підтримують рішення президента України Петра Порошенка про введення воєнного стану у відповідь на агресію Росії в Керченській протоці. Судячи з усього, така реакція Вашингтона обумовлена тим, що американська розвідка була в курсі підготовки вторгнення військ РФ на нашу територію", – пише експерт.

За його словами, оперативна реакція президента на провокації в Азовському морі і залучення уваги до цього інциденту всієї світової громадськості зруйнували плани Путіна і дали йому зрозуміти, що США і Євросоюз, як і раніше, на стороні України.

"Друга перемога – це підтримка Константинополя. Вчора було опубліковано лист вселенського патріарха Варфоломія про позбавлення предстоятеля УПЦ МП Онуфрія титулу митрополита Київського. Україна вперше за 350 років впритул підійшла до створення своєї автокефальної церкви", – вважає політолог.

Голобуцький стверджує, що багато років священики Московського патріархату займалися в Україні "промиванням мізків" і "банальним шпигунством на користь Росії".

"Історична подія для нашої держави – створення власної церкви – вже фактично відбулася, і це заслуга системної роботи президента в цьому напрямку. Україна скидає останні пута, якими нас намагалися притягти назад до Московії. І це безумовна перемога", – підсумував експерт.