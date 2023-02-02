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Порошенко: очікуємо у 2023 році на рішення розпочати переговори про вступ до Євросоюзу

Новость на русском →
Четвер 02 лютого 2023 12:02
Порошенко: очікуємо у 2023 році на рішення розпочати переговори про вступ до Євросоюзу Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко напередодні Саміту Україна-ЄС наголосив, що влада, опозиція і громадянське суспільство мають об’єднати зусилля та прискорити імплементацію європейських реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Порошенка.

"Минулого тижня у Брюсселі я мав численні переговори з членами Єврокомісії, представниками Європейської служби зовнішньої діяльності, депутатами Європарламенту. Окрема робота проводилося з Генсеком та усім керівництвом НАТО в штаб-квартирі Альянсу. Підтримка України - абсолютна та безумовна. Єдність та солідарність з Україною - непорушні та безпрецедентні", - заявив Порошенко.

На його думку, саміт має чітко зафіксувати зміну принципу "допомогти Україні вижити» на принцип «підтримувати Україну до перемоги". Це зброя, танки, літаки, навчання військових і фінансова допомога.

"По-друге, посилення санкційного тиску на Росію як одного із ключових факторів перемоги. Західна зброя+санкції+мужність наших Збройних Сил дорівнює перемозі над рашизмом", - вважає Порошенко.

Порошенко наголошує: потребують подальшої координації питання збільшення та вдосконалення макрофінансової, економічної, гуманітарної допомоги Україні та початок реалізації програми післявоєнного відновлення - з прозорими механізмами звітності та контролю за використанням коштів.

"По-четверте, відновлення справедливості та притягнення до відповідальності путінських воєнних злочинців. Маємо вивести у предметну площину питання про створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії проти нашої держави", - додав політик.

Він також очікує на рішення вже у 2023 році розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

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