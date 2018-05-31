Порошенко оголосив десятиліття української мови

Порошенко підписав відповідний указ

Президент України Петро Порошенко ухвалив рішення розпочати у 2018 році десятиліття української мови. Про це Порошенко написав у четвер, 31 травня, у своєму Twitter.

"Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови. Підписую указ "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України", - написав Порошенко.

Прийняв рішення про те, що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови.



Підписую указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». — Петро Порошенко (@poroshenko) May 31, 2018

Він також додав, що тиждень тому 323 тисячі 400 осіб пройшли тест ЗНО з української мови і літератури.

"Рекордна кількість абітурієнтів обрали для здачі саме українську мову. Зростає престижність, рівень володіння. Важливо, що ми повертаємося до своєї історії", - підкреслив президент.

Нагадаємо, як у квітны повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, кількість бажаючих здавати ЗНО українською мовою почала збільшуватись.