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Порошенко объяснил, почему Украина должна стать членом ЕС

Фото: Порошенко объяснил, почему Украина должна стать членом ЕС (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко объяснил, почему Украина должна стать членом Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире французского телеканала LCI.

По его словам, украинцы платят за свои европейские стремления самую высокую цену.

"Когда в 2014-м году я был избран президентом, сказали, что нам нужны годы для подписания Соглашения об ассоциации и вступление в действие углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и это невозможно сделать во время российской агрессии. Я подписал это соглашение через неделю. И спасибо членам Европейского Союза и руководству Евросоюза за это", - заявил Порошенко.

По его мнению, мы удивили мир, когда остановили вторую крупнейшую армию мира. Мы должны невозможное сделать возможным.

"Мы - нация, которая уже заплатила за будущее членство в Европейском Союзе наибольшую цену среди всех членов. Наша заявка к членству в ЕС запечатана, подписана кровью украинцев, отдавших жизнь за то, что они хотят вернуться к европейской семье народов", - говорит Порошенко.

Политик также призвал президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Украину и лично увидеть, какие преступления совершают российские оккупационные войска, на какие жертвы идет Украина в этой войне и который героизм демонстрирует украинский народ.

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Петр ПорошенкоЕвросоюз