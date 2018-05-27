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Порошенко обсудил с президентом SOCAR возможность производства авиатоплива в Украине

НовостиПолитика    27.05.2018 - 03:11
Фото: Петр Порошенко и (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и (president.gov.ua)

Глава SOCAR отметил, что за 10 лет работы в Украине только сейчас созданы хорошие условия для бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым возможности расширения сотрудничества в сфере поставок авиационного топлива и возможного его производства в Украине. Об этом информирует сайт президента.

Глава SOCAR отметил, что "за десять лет работы в Украине, только сейчас созданы хорошие условия для бизнеса" и добавил, что "компания чувствует себя комфортно в Украине и стремительно развивается".

Ровнаг Абдуллаев сказал, что по окончании стратегических проектов в Турции в следующем году "все внимание будет уделено Украине".

"Развитие здесь идет очень успешно", - отметил президент SOCAR.

Напомним, вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузия. Во время круглого стола обговаривались более тесные форматы сотрудничества между странами. 

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Теги публикации: Порошенко Петр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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