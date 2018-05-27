Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко обговорив з президентом SOCAR можливість виробництва авіапалива в Україні

НовиниПолітика    27.05.2018 - 03:11
Фото: Петро Порошенко і Ровнаг Абдуллаєв (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко і Ровнаг Абдуллаєв (president.gov.ua)

Глава SOCAR зазначив, що за 10 років роботи в Україні тільки зараз створені хороші умови для бізнесу

Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим можливості розширення співпраці в сфері постачання авіаційного палива і можливого його виробництва в Україні. Про це інформує сайт президента.

Глава SOCAR зазначив, що "за десять років роботи в Україні, тільки зараз створені хороші умови для бізнесу" і додав, що "компанія відчуває себе комфортно в Україні і стрімко розвивається".

Ровнаг Абдуллаєв сказав, що по закінченні стратегічних проектів в Туреччині в наступному році "вся увага буде приділена Україні".

"Розвиток тут йде дуже успішно", - зазначив президент SOCAR.

Нагадаємо, вступ до ЄС і НАТО для України і Грузії є ключовими пріоритетами.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій взяв участь в урочистій церемонії, присвяченій 100-річчю першої демократичної республіки Грузія. Під час круглого столу обговорювалися більш тісні формати співпраці між країнами.

Фінал Ліги чемпіонів 2018: Порошенко підписав закон про інтелектуальну власність УЄФА Порошенко та Штайнмаєр обговорять розміщення миротворців ООН на Донбасі
Теги публікації: Порошенко Петро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top