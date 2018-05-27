Порошенко обговорив з президентом SOCAR можливість виробництва авіапалива в Україні

Глава SOCAR зазначив, що за 10 років роботи в Україні тільки зараз створені хороші умови для бізнесу

Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим можливості розширення співпраці в сфері постачання авіаційного палива і можливого його виробництва в Україні. Про це інформує сайт президента.

Глава SOCAR зазначив, що "за десять років роботи в Україні, тільки зараз створені хороші умови для бізнесу" і додав, що "компанія відчуває себе комфортно в Україні і стрімко розвивається".

Ровнаг Абдуллаєв сказав, що по закінченні стратегічних проектів в Туреччині в наступному році "вся увага буде приділена Україні".

"Розвиток тут йде дуже успішно", - зазначив президент SOCAR.

Нагадаємо, вступ до ЄС і НАТО для України і Грузії є ключовими пріоритетами.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій взяв участь в урочистій церемонії, присвяченій 100-річчю першої демократичної республіки Грузія. Під час круглого столу обговорювалися більш тісні формати співпраці між країнами.