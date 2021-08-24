UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Порошенко обратился к власти: не пытайтесь нас остановить

Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко поблагодарил патриотам за Марш защитников Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Кроме того, Порошенко обратился к власти.

"Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашими зелеными сопляками", - сказал Порошенко.

Отметим, что сегодня, 24 августа, в Киеве собралось очень большое количество людей по случаю празднования 30-летия независимости страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко30 лет Независимости