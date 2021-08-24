Порошенко обратился к власти: не пытайтесь нас остановить

Пятый президент, лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко поблагодарил патриотам за Марш защитников Украины.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Кроме того, Порошенко обратился к власти.
"Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашими зелеными сопляками", - сказал Порошенко.
Отметим, что сегодня, 24 августа, в Киеве собралось очень большое количество людей по случаю празднования 30-летия независимости страны.