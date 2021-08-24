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Порошенко звернувся до влади: не намагайтеся нас зупинити

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 20:23
Порошенко звернувся до влади: не намагайтеся нас зупинити Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейської солідарності”Петро Порошенко подякував патріотам за Марш захисників України.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Крім того, Порошенко звернувся до влади.

"Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею", - сказав Порошенко.

Зазначимо, що сьогодні, 24 серпня, в Києві зібралося дуже велика кількість людей з нагоди святкування 30-річчя незалежності країни.

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Петро Порошенко 30 років Незалежності
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