Порошенко звернувся до влади: не намагайтеся нас зупинити
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
П’ятий президент, лідер партії "Європейської солідарності”Петро Порошенко подякував патріотам за Марш захисників України.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
Крім того, Порошенко звернувся до влади.
"Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею", - сказав Порошенко.
Зазначимо, що сьогодні, 24 серпня, в Києві зібралося дуже велика кількість людей з нагоди святкування 30-річчя незалежності країни.