Порошенко звернувся до українців з нагоди другої річниці підписання Томосу

фото: Петро Порошенко, Епіфаній та Варфоломій у Стамбулі (facebook.com)

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томосу для Православної церкви України (ПЦУ).

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши світлини історичної події, яка відбулася 5 січня 2019 року у Стамбулі, та нагадав, що особисто брав участь у церемонії.

"Вітаю всю велику православну українську родину в Україні і за її межами з другою річницею підписання Томосу для Православної Церкви України! Великою честю і радістю для мене було разом із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм брати участь у церемонії підписання і вручення Томосу у Стамбулі. З великим благоговінням, затамувавши подих, ми спостерігали тоді, як Його Всесвятість скріпив підписом цей історичний документ", - зазначив п'ятий президент.

Вітаю усю велику православну українську родину в Україні і за її межами з другою річницею підписання Томосу для... Posted by Петро Порошенко on Monday, January 4, 2021

Він також подякував усім причетним до надання Православній церкві України Томосу про автокефалію.

"Дякую усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв досягненню нашої великої спільної мети. Нехай Бог береже і направляє Україну, нашу Православну церкву й усіх нас. Слава Господу! І слава Україні!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, Православну церкву України було офіційно зареєстровано в Україні як релігійну організацію 30 січня 2019 року.

Як відомо, раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні.