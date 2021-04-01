ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Порошенко обнародовал декларацию за 2020 год

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 15:39
Порошенко обнародовал декларацию за 2020 год Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За 2020 год Петр Порошенко задекларировал 222 миллиона гривен доходов, из которых 214 миллионов - дивиденды, 7 миллионов - проценты по депозитам. Сумма уплаченных им налогов и военного сбора составляет более 23 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилась.

Приобретение фондом "Прайм эссетс кэпитал" телеканала "Прямой" произошло уже в 2021 году и будет отображаться при подаче следующей летней электронной декларации.

Относительно расходов, которые подлежат декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн гривен, из них более 30 миллионов - на юридические услуги.

"Это сумма, которую Порошенко должен был потратить на защиту в более пятидесяти уголовных делах, инспирированных властями против лидера оппозиции", - отмечают в пресс-службе "ЕС".

Затраты Петра Порошенко на благотворительность в 2020 составили примерно 150 миллионов гривен. Они осуществлялись со счетов различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко. Форма электронной декларации не предусматривает декларирование таких расходов.

Также пресс-служба отмечает, что Порошенко вынужден сохранять наличными 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен, которые ранее были размещены на депозитах.

"В результате политических репрессий и постоянных попыток властей арестовать активы Порошенко он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку электронных деклараций, которые подали украинские чиновники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Порошенко Петр декларация
NEWS
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"