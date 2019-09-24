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У Порошенка занепокоєні заявами Верещук щодо НАТО

Новини » Політика    24.09.2019 - 16:54
У Порошенка занепокоєні заявами Верещук щодо НАТО
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Депутати фракції "Євросолідарність" направили звернення до прем’єра та голови ВР

Депутати фракції "Європейська солідарність" направили звернення до прем’єр-міністра України, також до голови ВР з вимогою роз’яснити заяви народного депутата від "Слуги народу", члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника уряду в парламенті Ірини Верещук, що Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Євросолідарності".

Фракція ЄС нагадує, що "невід’ємною частиною Конституції України визначено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України". Тому будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію України, зазначили у політсилі.

Депутатів занепокоює, що озвучена Верещук позиція була висловлена саме представником уряду в парламенті, і подана як перспективна лінія щодо зміни зовнішньополітичного курсу держави.

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Новини України Європейська солідарністьНАТОПорошенко Петро
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