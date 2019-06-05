Порошенко обеспокоен предложением Украины в ТКГ о снятии блокады с ОРДЛО

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко требует от Зеленского публичного ответа относительно оснований для такого решения

Экс-президент Укрины Петр Порошенко обеспокоен предложением украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) о снятии блокады с ОРДЛО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения для ОРДЛО", - написал он.

Порошенко напомнил, что 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с оккупированными территориями как реакция на произвольный захват (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с того времени? Со стороны оккупанта - ничегошеньки. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", -добавил он.

Порошенко отметил, что Украина никогда не возражали против возобновления экономических связей, но в четком соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установления устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским собственникам.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины! Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО? Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе!", - написал он.

Фото: facebook.com/petroporoshenko/