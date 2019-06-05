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Порошенко занепокоєний пропозицією України у ТКГ щодо зняття блокади з ОРДЛО

Новини » Політика    05.06.2019 - 21:50
Порошенко занепокоєний пропозицією України у ТКГ щодо зняття блокади з ОРДЛО
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко вимагає від Зеленського публічної відповіді щодо підстав для такого рішення

Екс-президент Укрїни Петро Порошенко занепокоєний пропозицією української сторони у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо зняття блокади з ОРДЛО. Про він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Занепокоєний несподіваною новиною за підсумками засідання ТКГ у Мінську про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО", - написав він.

Порошенко нагадав, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв'язки з окупованими територіями як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи.

"Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?",  -додав він. 

Порошенко зазначив, що Україна ніколи не заперечували проти відновлення економічних зв'язків, але в чіткій відповідності до національних інтересів України, за умови виконання згаданого рішення РНБО, передусім, встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам.

"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам`яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України! Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС та НАТО? Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!", - написав він.

Порошенко занепокоєний пропозицією України у ТКГ щодо зняття блокади з ОРДЛО

Фото: facebook.com/petroporoshenko/

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