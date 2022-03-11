Порошенко: объединение усилий власти и оппозиции разрушило расчет Путина на внутренний раздор

"Мы сделали Путину большой сюрприз. У нас было несколько встреч с президентом Зеленским, мы договорились сейчас, что мы будем выступать единым фронтом. Я думаю, что это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас является не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим, или работницей - мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину. Мы все равны. И на плечах всех лежит общая ответственность за Украину", - считает Порошенко.

По его мнению, украинцы удивили Путина сломом блицкрига. Также украинцы удивили мир.

"Еще несколько дней назад генералы НАТО утверждали о том, что украинцы продержатся не более 72 часов. Потом, когда украинские Вооруженные Силы, которые были созданы с 2014 года и продемонстрировать уникальные способности, как одна из лучших армий мира, они не только удивили, но и объединили мир. Я хочу сказать, что Украина никогда не сдастся. Украина никогда не забудет. И никогда не простит то, что российско-фашистские захватчики делали и делают в Украине. У Путина не останется никакого другого выхода, как убраться вон из Украины", - резюмировал Порошенко.