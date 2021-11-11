Порошенко: нужно немедленно развернуть войска на границе с Беларусью

"Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении возвращения мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла", - напомнил Порошенко.

Порошенко уверен, что это лишь часть плана Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО. Лидер партии озвучил первоочередные шаги, которые предпримет Украина в этой ситуации.

"Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это является достаточной аргументации для того, чтобы мы активизировали, и если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польской-Литовской бригады", - говорит Порошенко.

Порошенко отмечает, что украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с "FRONTEX" - Европейским Агентством по приграничной и береговой охране.

"Нам необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1,1 тыс. км украинско-белорусской границы. А де-факто сегодня это уже украино-российская граница, после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко, - отмечает Порошенко. - Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской Комиссии, Европейского Совета по созданию специальной миссии для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM. Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей. И присутствие наблюдателей, которое позволит миру знать из независимых источников информацию о случаях обострения этой ситуации. Поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины".

Порошенко добавил, что нужно дальше усиливать санкции мира, не просто санкции ЕС против виновников кризиса.

"Причем не просто персональные санкции, но и секторальные санкции должны быть задействованы. Практика показала, что с 2014 года санкции против России эффективны. И мы должны сделать сценарий, который позволит нам усилить давление на страны-провокаторы и страны-агрессоры, - отмечает пятый президент. - Усилий Министерства внутренних дел, включая Национальную полицию, Национальную гвардию чрезвычайно недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы - срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украино-белорусской границы".

Политик уверен, что президент Украины должен пригласить к себе лидеров фракций, руководство правительства для того, чтобы выработать общую стратегию, потому что угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил для защиты нашего суверенитета.

"Мы должны разработать общий отпор российской агрессии. Мы должны использовать текущую ситуацию для того, чтобы наши партнеры резко нарастили военную помощь Украине - включая передачу технологий. Это должно быть сделано за считанные недели. Мои консультации с международными партнерами подтверждают, что они готовы это сделать, но не хватает соответственно организованной работы по запросам с украинской стороны, - сообщил Порошенко.- Мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров относительно предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Поскольку Украина является очень важным элементом европейской и глобальной безопасности.