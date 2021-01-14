ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Порошенко: нужно эффективно использовать решения ЕСПЧ для укрепления санкций против РФ

Киев, Четверг 14 января 2021 16:42
Порошенко: нужно эффективно использовать решения ЕСПЧ для укрепления санкций против РФ
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал решение ЕСПЧ по иску Украины против России по Крыму.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Поздравляю с важной победой Украины против России в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было об истинной роли российских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове. Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и признано Россию оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ", - считает Порошенко.

Пятый президент убежден, любая юридическая фиксация нарушений России и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

"Результат всегда приносят только стратегические подходы и государственническое видение, а не близорукость и дилетантство", - подчеркивает Порошенко.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации. Дело приняли к рассмотрению.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Порошенко ПетрСанкцииРоссийская ФедерацияЕСПЧ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь