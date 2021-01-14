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Порошенко: треба ефективно використати рішення ЄСПЛ для зміцнення санкцій проти РФ

Київ, Четвер 14 січня 2021 16:42
Порошенко: треба ефективно використати рішення ЄСПЛ для зміцнення санкцій проти РФ
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії щодо Криму.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Вітаю з важливою перемогою України проти Росії в Європейському суді з прав людини. Коли ще за нашої каденції ми подавали позови проти агресора, жодних сумнівів не було про справжню роль російських збройних сил в захопленні Криму та порушеннях прав людини на півострові. Тепер це офіційно встановлено ЄСПЛ, як і визнано Росію окупаційною владою в Криму. Час ефективно використати рішення ЄСПЛ для зміцнення фронту санкцій проти РФ", - вважає Порошенко.

П’ятий президент переконаний, будь-яка юридична фіксація порушень Росії та її агресії проти України є важливою і наближає день звільнення окупованих територій.

"Результат завжди приносять лише стратегічні підходи і державницьке бачення, а не короткозорість і дилетанство", - наголошує Порошенко.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні прийняв рішення щодо порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, за позовами України проти Російської Федерації. Справу прийняли до розгляду.

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