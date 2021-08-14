Порошенко: новая COVID-волна неизбежна, надо существенно нарастить темпы вакцинации

Об этом сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Ужгороде.

"Новая волна неотвратима. Более того, она уже началась. Количество новых больных, заболевших коронавирусом, уже более 1200 человек. Если брать статистику Национальной академии наук, Украина уже заплатила очень большую цену - 150 тысяч человек умерли от коронавируса", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что сейчас действует новый опасный штамм "Дельта". Поэтому надо резко нарастить вакцинирование.

"Надо было это делать в январе, когда делал это весь мир. Сейчас де-факто 95% населения Украины невакциноване. Не ведется кампания разъяснения, что такое вакцинация", - добавляет Порошенко.

Кроме того, по его словам, надо закупить современные лекарства, которые за эти 7-8 месяцев мировая фармакология разработала.

"Вакцинированные люди, даже если они и заболеют, гораздо легче переносят болезнь. И я призываю с этим не шутить. Закупить качественные вакцины. Сотрудничать с мировым сообществом, обеспечить необходимые шаги для защиты людей и спасти жизни", - резюмирует он.