Порошенко: нова COVID-хвиля невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації

Захворюваність на коронавірус в Україні знову зростає. Треба суттєво наростити темпи вакцинації.

Про це сказав п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в Ужгороді.

"Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже понад 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що зараз діє новий небезпечний штам "Дельта". Тому треба різко наростити вакцинування.

"Треба було це робити в січні - тоді, коли робив це весь світ. Зараз де-факто 95% населення України невакциноване. Не ведеться кампанія роз’яснення, що таке вакцинація", - додає Порошенко.

Крім того, за його словами, треба закупити сучасні ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила.

"Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя", - резюмує він.