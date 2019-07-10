Порошенко: мы никому не позволим нанести армии удар в спину

Команда "Европейской солидарности" в новом парламенте будет защищать украинскую армию и точно не позволит "прокремлевской пятой колонне" нанести удар в спину украинским военным. Об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево, передает РБК-Украина.

"Есть вещи, которые мне сейчас не нравятся. Отменили парад. Кому он мешал? Хотят на сто тысяч сократить армию – разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ – это значит превратить наших воинов в пленных, которые будут на линии фронта. Это называется реванш", – подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил бойцов за мужество и настоящий патриотизм. "Мы с вами, вашими усилиями сохранили Украину. И сегодня мы вместе должны защищать Украину. Мы должны реформировать Украину, защитить ее, сохранить государство. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы на фронте получали 600 гривен – это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 тысяч гривен на линии фронта – и это правильный выбор государства, которое себя уважает и уважает", – подчеркнул Порошенко.

Лидер партии "Европейская солидарность" также позвонил ветерану АТО, пограничнику, участнику "Ігор нескорених" Рустаму Росулу и передал ему поздравления от собратьев и Марины Порошенко. "Я хочу сказать, что мы тебя очень уважаем, крепко жмем руку и чтобы все у тебя было хорошо. Большая благодарность за то, что ты делаешь для Украины!", – сказал Порошенко.