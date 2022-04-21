Порошенко в Николаеве обсудил с городским головой обеспечение людей питьевой водой

"Обсудили с мэром Александром Сенкевичем пути обеспечения города питьевой водой и необходимым, в том числе с помощью благотворителей", - заявил Порошенко.

Как известно, проблемы с водоснабжением в Николаеве начались после 12 апреля, когда в результате вражеских обстрелов была повреждена часть водопровода, которая находится в зоне боевых действий. Пока починить трубопровод невозможно.

Сейчас горожане обустраивают скважины, воду также доставляют волонтеры из других регионов Украины.

Порошенко привез защитникам на юг Украины более полтысячи бронежилетов, снаряжение и средства для обустройства быта.

"Подразделения 206-го батальона ТрО сейчас передислоцированы и защищают границы Украины на юге. Парни находятся на очень ответственных участках фронта, близко к позициям врага", - добавил Порошенко.