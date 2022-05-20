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Порошенко: никакой больше "Дружбы" с путинской Россией

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Продолжать платить Москве за нефть и газ является ошибкой, что может привести к беспрецедентным последствиям для Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью пятого президента Петра Порошенко для Politico.

"В некоторых западных кругах подход по" обычным делам "с Россией был всегда востребован - главным образом из-за зависимости от нефти и газа, что принуждало тех, кто принимают решения, к дружбе с кремлем"по расчету". А тогда произошло вторжение в Украину, а позже и Буча и Мариуполь, и, казалось бы, это мало помогли изменить этот подход раз и навсегда", - написал Порошенко.

Однако каждый раз, когда на сцену выходят российские нефть и газ, все равно что-то всегда ломается. Путину снова разрешают выкрутиться, а европейцы и дальше продолжают платить около 1 миллиарда евро ежедневно за окрашенные кровью нефть и газ России, оплачивая таким образом физическое уничтожение моей страны, добавляет Порошенко.

"Это и есть ошибка. Ведь коллективное мероприятие никогда не будет чувствовать себя в полной безопасности и мире, если Россию не остановить и не одержать победу в Украине еще сегодня", - подчеркнул политик.

По его мнению, нужен первый шаг, и почему бы не начать с российского нефтепровода "Дружба", который берет свое начало еще в 1960-х годах.

"Построенный для перекачки советской нефти в Венгрию, Чешскую и Словацкую Республики, Польшу и Восточную Германию, этот нефтепровод и сейчас остается символом российского империализма. Он и дальше несет в Европу тонны нефти. Было бы желание - возможности найдутся. Альтернативы есть всегда. А потому остановка трубопровода "Дружба" стало бы тем, что способно изменить правила игры в войне, которую Путин ведет против Украины и Запада", - резюмировал он.

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Петр ПорошенкоВладимир Путин