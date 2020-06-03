Адвокаты Порошенко рассказали о подробностях штурма ГБР в Музее Гончара

Штурм Национального музея Гончара во время презентации там картин семьи Порошенко - это мировой позор и еще один сигнал того, что власть взяла под контроль правоохранительные органы с целью преследования оппозиции.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает пресс-служба Порошенко.

"Если сегодня на этот беспредел закрывать глаза, завтра они так же незаконно без всяких решений судов, без всяких документов, без всяких оснований устанут в офисы любой компании, ворвутся в жилье любого из наших граждан", - заявил Герасимов.

Присутствующие на пресс-конференции адвокаты Петра Порошенко - Илья Новиков и Игорь Головань - заявили, что до штурма музея непосредственно причастны генпрокурор Ирина Венедиктова, которая на момент открытия производства возглавляла ГБР, заместитель директора ГБР Соколов, а также первый заместитель, бывший адвокат Януковича Александр Бабиков, которые согласно закону не имеют права вмешиваться в следствие.

"Получены документы из суда, из которых стало понятно, откуда взялось дело о 43 картинах и как было принято решение ломать дверь музея Гончара. Дело образовалась в конце февраля на основании прошлогодней публикации в СМИ. Рапорт по этому поводу писал нынешний глава ГБР Соколов на имя тогдашнего главы ГБР Венедиктовой, которая с того времени пересела в кресло Генпрокурора", - заявил Илья Новиков.

Касательно самого штурма, подчеркивает Новиков, то ГБР, по его словам, фактически, руководствовалось якобы "имеющейся оперативной информации", исходя из поведения людей, в собственности которых находятся картины, то есть директора музея, что эти картины "планируют уничтожить как вещественное доказательство в деле".

"И для того, чтобы этого не допустить, была устроена эта акция, которую вы все видели. Кроме того, мы уже говорили о том, что даже Печерский суд признал эти действия незаконными. Сейчас мы понимаем, почему это произошло", - добавил Новиков.

Также адвокаты обратили внимание на то, что позже ГБР передало эти картины на хранение тому же самому руководству музея Гончара.

"Целый уполномоченный ГБР делает вывод, что есть достаточные основания полагать, что возможно уничтожение имущества. То есть у него достаточные основания полагать, что руководство Музея Гончара желает уничтожить 43 картины всемирно известных художников стоимостью, как они сами сказали, бешеную кучу миллионов долларов. Именно эти лживые несколько строк были положены следователем Дощенком в основу для организации взлома дверей, захват музея и проведения незаконного обыска в помещении Музея Гончара. Как мы видим, никакой необходимости спасения имущества не было. Это доказывает также и то, что картины оставались на месте и были переданы на хранение музею, которого за несколько часов до того подозревали в намерениях уничтожить эти картины", - говорит Игорь Головань.

Он также продемонстрировал аудиозапись обыска музея, где видно, что следственная группа ГБР неоднократно нарушила законодательство. Эти и другие нарушения уже обжалуются адвокаты в соответствующем порядке.

"Уже обжаловано бездействие правоохранительных органов в отношении регистрации уголовного производства относительно препятствования деятельности народных депутатов. Представлены также 5 заявлений об уголовном правонарушении относительно действий, которые совершили, а именно злоупотребление своим служебным положением, незаконное проникновение во владения лица, служебный подлог, то есть внесение заведомо ложных сведений в официальный документ, имеется в виду протокол обыска и другие документы досудебного расследования. Еще два заявления поданы относительно препятствования деятельности депутатов и журналистов. Мы сделаем все возможно и добьемся, чтобы все те, кто принимал участие в этом действе, были привлечены к предусмотренной законом ответственности", - убежден Головань.

Напомним, 26 мая спецназ Государственного бюро расследований ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где открылась экспозиция художественных произведений из коллекции семьи Порошенко.