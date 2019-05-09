Порошенко назвал ВСУ гарантом сохранения украинской государственности

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинская армия является гарантом сохранения украинской государственности и продолжения всех реформ, поскольку защищает родину от посягательств российского агрессора. Об этом он заявил во время акции "Первая минута мира", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Гарантом сохранения украинской государственности и всех преобразований в стране являются новые Вооруженные силы Украины", - сказал Порошенко.

Он добавил, что его важнейшей задачей на посту президента было сделать все возможное для того, чтобы "изменить критическую ситуацию, до которой довели войско на момент начала российской агрессии".

Он также поблагодарил украинских военнослужащих за защиту страны от российской агрессии и отметил, что новому президенту достался военный потенциал, "достаточный, чтобы уверенно защищать страну от посягательств".

"Утверждать, что у нас "гражданская война" так же цинично, как, для примера говорить о том, что в сороковые годы в России был внутренний конфликт, а Гитлер лишь помогал армии Власова или казакам Краснова", - добавил президент.

Напомним, в Украине 8 мая - День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.