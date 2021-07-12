Порошенко назвал суд над генералом Павловским "позором"

Суд над боевым генералом Павловским, против которого в России возбуждены уголовные дела по защите Украины, - системное преследование со стороны власти украинских генералов, волонтеров и активистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во время согласительного совета.

"Продолжается судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение российских войск против него в России возбуждено уголовное дело, что делает Павловскому честь", - заявил Порошенко.

По его мнению, дело политически мотивированно.

"Как и дела многих других генералов, которые рассыпались - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера из Сил специальных операций, депутата Федины, Маруси Зверобой", - добавил Порошенко.