Порошенко назвал риски быстрой организации выборов на Донбассе

Быстрая организация выборов на оккупированных территориях Донбасса приведет к тому, что голосовать на них будут избиратели с российскими паспортами, которые выдает там Россия. Об этом пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу подчеркнуть еще одну важную деталь, о которой ни вчера, ни сегодня не вспомнили. Когда кто-то думает о быстрой организации выборов на оккупированной территории под дулами российских автоматов, надо не забывать, что в отличие от 2014-2015 годов, там уже сейчас изданы десятки, может и сотни тысяч российских паспортов. И следовательно украинскую власть, на украинской земле, они хотят, чтобы оккупированный статус, выбирали россияне", – заявил Порошенко.

"Подумайте об этом. И я думаю, что именно это должны услышать те, кто сегодня принимает решения, и точно отказаться от этого", – добавил политик

Он считает ловушкой для Украины выход сейчас с этим на Нормандский формат. "И из нее точно нужно нам вместе выходить", – добавил он.