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Порошенко назвал обыски в музее Революции достоинства "страхом власти перед идеями Майдана"

Киев, Четверг 19 ноября 2020 15:21
Порошенко назвал обыски в музее Революции достоинства "страхом власти перед идеями Майдана"
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что снятие заочного ареста Виктора Януковича и сегодняшние обыски в Национальном музее Революции достоинства - символы реванша.

Об этом он заявил во Львове во время встречи с семьями погибших участников Революции достоинства.

"Власть игнорирует достижения Революции достоинства, разрушает их, пытается разрушить декоммунизацию, люстрацию, імплементуючи в правоохранительные органы тех, кто пять лет скрывался за границей от украинского правосудия", - заявил Порошенко.

По его мнению, уже никого не удивляет, что на днях суд принял решение о снятии заочного ареста Януковича по делу Майдана.

"Какой еще символ реванша лучше было бы подобрать для власти? А они нашли. Потому что сегодня утром в Музее Революции Достоинства утро началось с обысков. Почему так произошло? Что они там искали? Потому что они боятся идей, которые вдохновили украинцев во время Революции достоинства", - добавляет Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что цель его команды - привести Украину к членству в Европейском союзе и НАТО.

"От имени всей нашей команды, от имени всех украинцев, которые разделяют наши ценности, хочу поблагодарить семьям Небесной Сотни, хочу почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства, память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время операции ООС", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня стало известно, что полиция проводит обыски в Национальном музее Революции достоинства. Они также проходят и дома у директора музея.

Позже в полиции пояснили, что следственные подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию объекта.

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