Порошенко назвав обшуки в музеї Революції гідності "страхом влади перед ідеями Майдану"

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що зняття заочного арешту з Віктора Януковича та сьогоднішні обшуки в Національному музеї Революції гідності - символи реваншу.

Про це він заявив у Львові під час зустрічі з родинами загиблих учасників Революції гідності.

"Влада ігнорує досягнення Революції гідності, руйнує їх, намагається зруйнувати декомунізацію, люстрацію, імплементуючи у правоохоронні органи тих, хто п’ять років ховався за кордоном від українського правосуддя", - заявив Порошенко.

На його думку, вже нікого не дивує, що днями суд прийняв рішення про зняття заочного арешту з Януковича за справи Майдану.

"Який ще символ реваншу краще було б підібрати для влади? А вони знайшли. Бо сьогодні зранку в Музеї Революції Гідності ранок почався з обшуків. Чому так сталося? Що вони там шукали? Бо вони бояться ідей, які надихнули український під час Революції Гідності", - додає Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що мета його команди - привести Україну до членства у Європейському союзі та НАТО.

"Від імені всієї нашої команди, від імені всіх українців, які поділяють наші цінності, хочу подякувати родинам Небесної Сотні, хочу вшанувати пам’ять українських героїв, які віддали своє життя під час Революції гідності, пам’ять українських героїв, які віддали своє життя під час операції ООС", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомом, що поліція проводить обшуки в Національному музеї Революції гідності. Вони також проходять і вдома у директора музею.

Пізніше в поліції пояснили, що слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.