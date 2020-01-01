Порошенко назвал главные достижения 2019 года

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал 2019 годом больших свершений для Украины. Об этом он рассказал во время интервью по итогам года на телеканале "Прямой", передает "РБК-Украина".

"Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви Украинской объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко во время эксклюзивного интервью по итогам года на телеканале "Прямой".

Также он отметил как одно из государственных достижений принятие закона о языке. Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден лидер "Европейской солидарности".

"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, определяющего обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции оборонные. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - считает Порошенко.

Он также напомнил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против страны-агрессора. "Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военным потенциалом, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции", - подчеркнул политик.

"Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе и перекрытия Азовского моря. Это - и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определенный юрисдикцией суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", - добавил Порошенко.