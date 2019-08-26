Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал формулу независимости Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"На днях в интервью меня спросили о формуле независимости. Безусловно, для меня такой формулой являются армия, язык и вера", - рассказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

Он заверил, что во время пятилетней каденции пытался сделать все возможное для создания государственных институтов, которые бы пользовались уважением со стороны народа.

"К сожалению, фундаментальные изменения не стали необратимыми, и мы все еще должны их защищать. Сейчас имеем огромное количество атак, в том числе и со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Все это элементы гибридной войны. Происходят атаки на армию. В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих, фактически идет атака на снижение роли украинского воина и украинской армии", - сказал Порошенко.

По его словам, к "атаке" на украинскую церковь уже подключились правоохранительные и судебные органы.

"Делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины. Также идет атака на язык. Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, ввести, пока в отдельных регионах, второй официальный язык", - считает политик.

Порошенко считает, что такие действия будут иметь разрушительные последствия для государства: "И мы точно этого не должны допустить".