Порошенко призначив Рибченка послом України в Швейцарії

Раніше Артем Рибченко був радником посольства України в Австрії
Президент України Петро Порошенко призначив Артема Рибченка послом України в Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
"Призначити Рибченка Артема Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться у наказі.
Як зазначається, раніше Артем Рибченко був радником посольства України в Австрії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко призначив Сергія Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.