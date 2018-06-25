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Порошенко призначив Рибченка послом України в Швейцарії

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 13:19
Фото: прапор Швейцарії (pixabay.com)
Фото: прапор Швейцарії (pixabay.com)

Раніше Артем Рибченко був радником посольства України в Австрії

Президент України Петро Порошенко призначив Артема Рибченка послом України в Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Призначити Рибченка Артема Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться у наказі.

Як зазначається, раніше Артем Рибченко був радником посольства України в Австрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко призначив Сергія Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, назначение, Швейцария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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