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Порошенко назначил 3 млн грн за информацию о заказчиках Гонтаревой

Новости » Политика    30.09.2019 - 20:05
Порошенко назначил 3 млн грн за информацию о заказчиках Гонтаревой
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко напомнил, что недавно провел встречу с Гонтаревой в Лондоне

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил 3 млн гривен за информацию о заказчиках экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил, что недавно провел встречу с Гонтаревой в Лондоне.

"На днях уже делился впечатлениями от общения с Валерией Гонтаревой в Лондоне. ДТП, поджог машины и дома - это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ. Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, будто Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду", - написал он.

Президент сообщил, что принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен за информацию о заказчиках Гонтаревой.

"Чтобы не дать не очень активному следствию ни одного шанса на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности. Круг лиц, на которые падают подозрения, не такое уж и широкое. Пальцем тикнеш - и попадешь. Но очень важно в легальный способ установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону", - добавил он.

Напомним, что в субботу 28 сентября 2019 года Петр Порошенко с женой посетили Валерию Гонтареву, которая находится в больнице в Лондоне.

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