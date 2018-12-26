ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко и Назарбаев обсудили ситуацию на оккупированных территориях Украины

Новости » Политика    26.12.2018 - 19:03
Порошенко и Назарбаев обсудили ситуацию на оккупированных территориях Украины
Фото: Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев (president.gov.ua)

Порошенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Собеседники договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году. Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономическому двустороннему сотрудничеству.

В ходе разговора главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН. Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины.

Также Порошенко и Назарбаев отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Казахстаном.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Казахстан усилят взаимодействие между государствами в рамках международных организаций. В частности, 25 сентября 2018 года в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Казахстана Павла Климкина и Кайрата Абдурахманова.

Cтороны обсудили вопросы углубления политического, парламентского и экономического сотрудничества.

В областях с военным положением снизился уровень преступности Порошенко: Украина никогда не откажется от своих азовских портов
Новости Украины Порошенко ПетрКазахстанНазарбаев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь