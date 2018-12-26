Порошенко и Назарбаев обсудили ситуацию на оккупированных территориях Украины

Фото: Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев (president.gov.ua)

Порошенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Собеседники договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году. Отдельно внимание было уделено состоянию и перспективам развития торгово-экономическому двустороннему сотрудничеству.

В ходе разговора главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН. Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины.

Также Порошенко и Назарбаев отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Казахстаном.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Казахстан усилят взаимодействие между государствами в рамках международных организаций. В частности, 25 сентября 2018 года в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Казахстана Павла Климкина и Кайрата Абдурахманова.

Cтороны обсудили вопросы углубления политического, парламентского и экономического сотрудничества.