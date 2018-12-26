Порошенко і Назарбаєв обговорили ситуацію на окупованих територіях України

Фото: Петро Порошенко і Нурсултан Назарбаєв (president.gov.ua)

Порошенко провів телефонну розмову з Назарбаєвим

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенко.

Співрозмовники домовилися про проведення чергового засідання спільної Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва в 2019 році. Окремо увагу було приділено стану і перспективам розвитку торговельно-економічного двосторонньої співпраці.

У ході розмови глави обох держав обговорили питання взаємодії у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН. Президенти обговорили ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих територіях України.

Також Порошенко і Назарбаєв відзначили обопільну зацікавленість у активізації динаміки політичного діалогу між Україною і Казахстаном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Казахстан посилять взаємодію між державами в рамках міжнародних організацій. Зокрема, 25 вересня 2018 року в рамках 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Казахстану Павла Клімкіна та Кайрата Абдурахманова.

Сторони обговорили питання поглиблення політичного, парламентського та економічного співробітництва.