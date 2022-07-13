Порошенко: наши воины готовы переходить в контрнаступление, но нужно еще больше оружия

Помимо поставок оружия, по его словам, мы также очень ждем санкций.
"Санкции должны быть и в энергетической сфере для того, чтобы не допустить через энергетику финансирования захватчика, и санкции в финансовой сфере, и санкции в транспортной сфере для того, чтобы остановить российский экспорт. Потому что только объединением усилий всех мы можем остановить агрессора. И мы здесь очень рассчитываем на Францию. И большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете сегодня Украине", - резюмировал Порошенко.