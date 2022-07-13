Порошенко: наши воины готовы переходить в контрнаступление, но нужно еще больше оружия

"Эта война больше, чем Украина, эта война - против всего Западного мира. Я как раз вернулся из Херсонской области. Сегодня на юге присутствует часть артиллерии, которая поставлена нашими союзниками и партнерами. Мы слышим, что артиллерия наконец начала отвечать. Мы накрыли склады боекомплекта для русской артиллерии, и впервые количество ответов русской артиллерии уменьшилось. Им надо 5-7 дней для того, чтобы наладить новую логистику", - заявил Порошенко.

Помимо поставок оружия, по его словам, мы также очень ждем санкций. "Санкции должны быть и в энергетической сфере для того, чтобы не допустить через энергетику финансирования захватчика, и санкции в финансовой сфере, и санкции в транспортной сфере для того, чтобы остановить российский экспорт. Потому что только объединением усилий всех мы можем остановить агрессора. И мы здесь очень рассчитываем на Францию. И большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете сегодня Украине", - резюмировал Порошенко.