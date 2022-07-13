UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко: наши воины готовы переходить в контрнаступление, но нужно еще больше оружия

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что украинские Вооруженные Силы имеют высокую мотивацию для контрнаступления, и призвал западных партнеров ускорить поставки оружия и усилить санкции против россии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире французского LCI.

"Эта война больше, чем Украина, эта война - против всего Западного мира. Я как раз вернулся из Херсонской области. Сегодня на юге присутствует часть артиллерии, которая поставлена нашими союзниками и партнерами. Мы слышим, что артиллерия наконец начала отвечать. Мы накрыли склады боекомплекта для русской артиллерии, и впервые количество ответов русской артиллерии уменьшилось. Им надо 5-7 дней для того, чтобы наладить новую логистику", - заявил Порошенко.

Помимо поставок оружия, по его словам, мы также очень ждем санкций.

"Санкции должны быть и в энергетической сфере для того, чтобы не допустить через энергетику финансирования захватчика, и санкции в финансовой сфере, и санкции в транспортной сфере для того, чтобы остановить российский экспорт. Потому что только объединением усилий всех мы можем остановить агрессора. И мы здесь очень рассчитываем на Францию. И большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете сегодня Украине", - резюмировал Порошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВторжение России в Украину